Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины после поражения

В случае поражения Украины в военном конфликте будет бессмысленно её восстанавливать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", — указал Столтенберг на молодёжном саммите Североатлантического альянса.

Генсек НАТО добавил, что главной задачей военного блока на сегодняшний день является отправка Киеву вооружения на устойчивой основе. По его словам, Североатлантический альянс поможет Украине восстановить институты обороны и безопасности, а также стать членом НАТО.