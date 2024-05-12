"Проигрывают сильно и быстро": В США оценили положение ВСУ на фронте

Так аналитик прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который не раз говорил об отправке западных войск на Украину. Кроме того, Джонсон считает, что вызов французского и британского послов в МИД РФ связан с тем, что российские власти чувствуют "растущее отчаяние" со стороны Запада по отношению к СВО.