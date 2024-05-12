"Проигрывают сильно и быстро": В США оценили положение ВСУ на фронте
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Украина сильно и быстро проигрывает на фронте в зоне специальной военной операции. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
"Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро", — заявил Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
Так аналитик прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который не раз говорил об отправке западных войск на Украину. Кроме того, Джонсон считает, что вызов французского и британского послов в МИД РФ связан с тем, что российские власти чувствуют "растущее отчаяние" со стороны Запада по отношению к СВО.
Напомним, в начале мая французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка бойцов НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации. Позже стало известно, что МИД Великобритании заявил о высылке российского атташе по вопросам обороны.
Shutterstock / FOTODOM