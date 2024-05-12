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12 мая, 19:14

"Проигрывают сильно и быстро": В США оценили положение ВСУ на фронте

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Украина сильно и быстро проигрывает на фронте в зоне специальной военной операции. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

"Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро", — заявил Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

Так аналитик прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который не раз говорил об отправке западных войск на Украину. Кроме того, Джонсон считает, что вызов французского и британского послов в МИД РФ связан с тем, что российские власти чувствуют "растущее отчаяние" со стороны Запада по отношению к СВО.

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Напомним, в начале мая французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка бойцов НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации. Позже стало известно, что МИД Великобритании заявил о высылке российского атташе по вопросам обороны.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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