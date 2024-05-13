Больше половины территорий России ещё покрыты снегом

Снежный покров до сих пор сохраняется на 60% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас 60% территории России покрыто снегом, никуда от этого не деться. Холодно", — приводит "Интерфакс" слова метеоролога.

Вильфанд отметил, что снег сохранился на территории европейской части России. К примеру, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) снежный покров достигает от 40 до 60 сантиметров, в Ненецком административном округе (НАО) — от 67 до 87 сантиметров, а на Кольском полуострове — от 47 до 55 сантиметров.