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13 мая, 16:10

Больше половины территорий России ещё покрыты снегом

Вильфанд: Снег до сих пор покрывает ещё 60% территории России

Снежный покров до сих пор сохраняется на 60% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас 60% территории России покрыто снегом, никуда от этого не деться. Холодно", — приводит "Интерфакс" слова метеоролога.

Вильфанд отметил, что снег сохранился на территории европейской части России. К примеру, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) снежный покров достигает от 40 до 60 сантиметров, в Ненецком административном округе (НАО) — от 67 до 87 сантиметров, а на Кольском полуострове — от 47 до 55 сантиметров.

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Ранее Life.ru сообщал, что жителям Центральной России пообещали майское тепло уже через пять дней. Так, уже в эти выходные воздух начнёт прогреваться до 20 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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