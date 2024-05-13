Умерла знаменитая индийская актриса-ребёнок Малышка Гириджа

В Индии в возрасте 83 лет умерла актриса Малышка Гириджа, ставшая популярной в детском возрасте. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.

Малышка Гириджа в фильме Jeevitha Nauka, после которого она стала известной. Видео YouTube / Sunil Elias

Тело артистки обнаружили ещё 11 мая в её собственном доме в районе Анна-Нагар в городе Ченнаи. Причина смерти не раскрывается.

Гириджа стала известна благодаря детским ролям в классических индийских кинокартинах 1950-х годов. Наибольшую популярность на родине ей принесла роль в фильме "Ачан". Индийская звезда работала в сегменте национального кино — играла в кинолентах на языке малаялам.