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13 мая, 17:24

Умерла знаменитая индийская актриса-ребёнок Малышка Гириджа

Mathrubhumi: Индийская актриса-ребёнок Малышка Гириджа умерла в возрасте 83 лет

Малышка Гириджа. Обложка © m3db.com

Малышка Гириджа. Обложка © m3db.com

В Индии в возрасте 83 лет умерла актриса Малышка Гириджа, ставшая популярной в детском возрасте. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.

Малышка Гириджа в фильме Jeevitha Nauka, после которого она стала известной. Видео YouTube / Sunil Elias

Тело артистки обнаружили ещё 11 мая в её собственном доме в районе Анна-Нагар в городе Ченнаи. Причина смерти не раскрывается.

Гириджа стала известна благодаря детским ролям в классических индийских кинокартинах 1950-х годов. Наибольшую популярность на родине ей принесла роль в фильме "Ачан". Индийская звезда работала в сегменте национального кино — играла в кинолентах на языке малаялам.

Ранее сообщалось об уходе из жизни легендарного актёра из сериалов "Корона" и "Чисто английские убийства" Джеймсе Лоренсоне. Ему было 84 года, причина смерти не раскрывается.

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Наталья Исакова
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