Бывший бездомный с подругой нашли лампу джинна и исполнили три желания

Американская пара, которая участвовала в конкурсе от Treasure Games и нашла лампу джинна, выбрала исполнение трёх заветных желаний. Подробности сообщает газета Daily Mail.

В начале 2023 года компания Treasure Games запустила игру по охоте за сокровищами в реальной жизни. Участники должны были найти закопанную где-то на просторах Штатов лампу джинна, чтобы получить приз в размере 1,2 миллиона долларов (более 109 миллионов рублей) или исполнение трёх желаний на идентичную сумму. На местоположение лампы указывали специальные подсказки от организаторов. Чтобы их получать, участникам необходимо было купить подписку на игру.

Рон Новак и Мишель Буш из Нью-Мексико вместе со своими собаками отправились на поиски лампы на машине. В течение трёх месяцев они наведывались в Техас, следуя подсказкам. Как оказалось, артефакт был зарыт в зарослях на территории штата. Пара успешно справилась с заданием и в качестве приза выбрала исполнение трёх желаний. Так, часть средств Рон пожертвовал благотворительной организации, которая помогла ему в прошлом, когда он сам был бездомным. Победители также загадали покупку мотеля в Нью-Мексико, который сейчас уже ремонтируют. А третьим желанием пары стал фургон для путешествий с собаками.

Тем временем компания Treasure Games уже объявила о втором сезоне охоты за лампой джинна. Он стартует в июне.