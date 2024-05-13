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13 мая, 18:50

В Google зафиксировали критическую уязвимость в браузере Chrome

В Google Chrome была зафиксирована критическая уязвимость кода, которая связана с компонентом Visuals. Об этом заявили в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). При этом сообщается, что угроза уже устранена.

В ведомстве уточнили, что уязвимость получила критический и высокий уровни. Злоумышленники могли выполнить произвольный код в браузере. Проблема касается ряда операционных систем, в том числе Windows, Mac OS и Linux. В американской корпорации после признания опасности обновили Chrome.

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Обложка ©

Unsplash / Firmbee.com

Никита Осипов
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