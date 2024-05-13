В Google зафиксировали критическую уязвимость в браузере Chrome
В Google Chrome была зафиксирована критическая уязвимость кода, которая связана с компонентом Visuals. Об этом заявили в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). При этом сообщается, что угроза уже устранена.
В ведомстве уточнили, что уязвимость получила критический и высокий уровни. Злоумышленники могли выполнить произвольный код в браузере. Проблема касается ряда операционных систем, в том числе Windows, Mac OS и Linux. В американской корпорации после признания опасности обновили Chrome.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что корпорации Apple и Google оказывают на его мессенджер ещё большее давление, чем власти различных государств. По его словам, при несоблюдении их "правил" компании грозятся удалить приложение из магазинов.
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