Захарова объяснила слова Столтенберга о бессмысленности восстановления Украины

Североатлантический альянс вообще не интересует будущее украинцев, для них Украина — это всего лишь инструмент реализации антироссийского курса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у стран Запада не будет смысла восстанавливать Незалежную в случае её поражения.

"Для него (Столтенберга. — Прим. Life.ru) Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте", — приводит слова Захаровой газета "Известия".