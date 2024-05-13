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13 мая, 18:43

Захарова объяснила слова Столтенберга о бессмысленности восстановления Украины

Захарова — о словах Столтенберга: НАТО не интересует будущее Украины

Североатлантический альянс вообще не интересует будущее украинцев, для них Украина — это всего лишь инструмент реализации антироссийского курса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у стран Запада не будет смысла восстанавливать Незалежную в случае её поражения.

"Для него (Столтенберга. — Прим. Life.ru) Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО. Будущее Украины интересует исключительно в этом контексте", — приводит слова Захаровой газета "Известия".

Ранее Столтенберг, выступая на молодёжном саммите альянса, заявил, что Украину не имеет смысла восстанавливать в случае её поражения. Главной задачей на данный момент генсек НАТО назвал "поставки оружия Киеву на устойчивой основе". По его словам, альянс поможет Киеву восстановить институты обороны и безопасности, а также стать членом НАТО.

Столтенберг заявил, что НАТО не направит войска на Украину
Столтенберг заявил, что НАТО не направит войска на Украину
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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