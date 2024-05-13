"Терялось зрение, отказывали органы": Вдова актёра Жарикова раскрыла обстоятельства его смерти

Известный российский каскадёр и актёр Владимир Жариков скончался в больнице после перенесённого инсульта. Об этом ИА "Регнум" рассказала его вдова Таифа.

"Два месяца назад он перенёс инсульт. Его положили в реанимацию. Позже он пришёл в себя, но оставался в больнице. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил", — призналась женщина.

По словам вдовы каскадёра, в больнице он начал работу над книгой о своей жизни. Однако из-за проблем со здоровьем не смог её завершить. Таифа пообещала, что после похорон мужа допишет её сама.