"Терялось зрение, отказывали органы": Вдова актёра Жарикова раскрыла обстоятельства его смерти
Вдова актёра Жарикова назвала последствия инсульта причиной его смерти
Каскадёр Владимир Жариков. Обложка © kino-teatr / Отрывок из программы "Тайны кино"
Известный российский каскадёр и актёр Владимир Жариков скончался в больнице после перенесённого инсульта. Об этом ИА "Регнум" рассказала его вдова Таифа.
"Два месяца назад он перенёс инсульт. Его положили в реанимацию. Позже он пришёл в себя, но оставался в больнице. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил", — призналась женщина.
По словам вдовы каскадёра, в больнице он начал работу над книгой о своей жизни. Однако из-за проблем со здоровьем не смог её завершить. Таифа пообещала, что после похорон мужа допишет её сама.
Напомним, что каскадёра Жарикова не стало 10 мая, ему было 85 лет. Почётный кинематографист РФ, кандидат философских наук, актёр, поэт и прозаик Жариков за свою жизнь успел сыграть в более чем 80 картинах.