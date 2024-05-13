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13 мая, 19:44

"Шеф, всё пропало!": Захарова высмеяла вопль финского премьера цитатой из советской комедии

Захарова высмеяла страхи финского премьера Орпо цитатой из "Бриллиантовой руки"

Официальный представитель МИД Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла переживания премьер-министра Финляндии Петтери Орпо по поводу ситуации на Украине цитатой из советской комедии. Соответствующий отрывок она опубликовала в телеграм-канале.

Мария Захарова высмеяла стенания финского премьера Орпо из-за Украины цитатой из "Бриллиантовой руки". Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм" / "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, 1968 год

"Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность", — сказал премьер, призвав немедленно активизировать военную помощь Киеву.

Дипломат отреагировала на эти слова отрывком из любимого миллионами россиян фильма "Бриллиантовая рука". Герой Андрея Миронова, подобно финскому политику, причитает: "Шеф, всё пропало, всё пропало!"

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Ранее в МИД РФ заявили, что упорствующая в русофобии Финляндия рушит собственную экономику. По словам директора Второго европейского департамента Сергея Беляева, в стране прекращается работа промышленных предприятий, сфера туризма терпит убытки, а население покидает граничащие с Россией регионы.

Лариса Сафронова
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