"Шеф, всё пропало!": Захарова высмеяла вопль финского премьера цитатой из советской комедии

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла переживания премьер-министра Финляндии Петтери Орпо по поводу ситуации на Украине цитатой из советской комедии. Соответствующий отрывок она опубликовала в телеграм-канале.

Мария Захарова высмеяла стенания финского премьера Орпо из-за Украины цитатой из "Бриллиантовой руки". Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм" / "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, 1968 год

"Ситуация на Украине критическая. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и наша собственная безопасность", — сказал премьер, призвав немедленно активизировать военную помощь Киеву.

Дипломат отреагировала на эти слова отрывком из любимого миллионами россиян фильма "Бриллиантовая рука". Герой Андрея Миронова, подобно финскому политику, причитает: "Шеф, всё пропало, всё пропало!"