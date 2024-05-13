Немецкий концерн сделает для ВСУ оружие под "советский" калибр
Welt: Концерн H&K произведёт для ВСУ автоматы и пулемёты под "советский" калибр
Немецкая компания по производству стрелкового оружия Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить Киеву оружие, которое можно использовать с патронами "советского" калибра. Как утверждает Welt, речь идёт об автоматах и пулемётах.
"Компания H&K планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулемёты <…> Калашникова и другие калибры вооружений (стран. — Прим. Life.ru) бывшего Варшавского договора", — сообщает газета.
В материале указано, что концерн намерен поставить для ВСУ автоматы HK132E с "советским" калибром 7.62х39 мм. Стоит заметить, что ранее немецкий производитель передавал Киеву пистолеты SFP9 и пулемёты MG5.
Другой немецкий оборонный концерн — Rheinmetall — намерен отправить Украине "сотни тысяч" снарядов в 2024 году. В поставки войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров.