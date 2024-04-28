В Германии восхитились быстротой Армии России, поражающей оружие Запада в зоне СВО
Welt: Российские военные уничтожают вооружение Запада ещё до его передачи ВСУ
Вооружённые силы Российской Федерации уничтожают переданное Киеву западное вооружение ещё до того, как его успевают доставить ВСУ. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в своём репортаже для ютуб-канала немецкой газеты Welt.
"Отмечается, что один из последних ударов был нанесён по военной технике", — сказал он.
Напомним, 24 апреля глава Соединённых Штатов Джо Байден подписал утверждённый законопроект об отправке очередной партии военной помощи Киеву. Поставки могли начаться уже на этой неделе. Стоит отметить, что ранее в Пентагоне признали, что западное вооружение невозможно применять эффективно в рамках украинского конфликта.
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