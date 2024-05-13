Домики для кошек в стиле сталинской застройки появятся в Севастополе

В Севастополе появятся домики для кошек в античном стиле и а-ля сталинский ампир. О новшестве информировал губернатор Михаил Развожаев.

"То, что вы видите на картинках, — примерные варианты, какие домики для кошек мы сделаем. Эти эскизы сделали при помощи нейросетей. Общий принцип — они должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы города, чтобы домики были комфортными для животных, при их создании учтут рекомендации фелинологов. Предложить свои эскизы и пробные варианты смогут учащиеся художественной школы, а также обычные студенты и школьники.