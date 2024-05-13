Домики для кошек в стиле сталинской застройки появятся в Севастополе
Развожаев: В Севастополе придумают "кошкин дом" а-ля сталинский ампир
Будущие домики для кошек в Севастополе, созданные нейросетью. Обложка © Telegram / РаZVожаев / Коллаж Life.ru
В Севастополе появятся домики для кошек в античном стиле и а-ля сталинский ампир. О новшестве информировал губернатор Михаил Развожаев.
"То, что вы видите на картинках, — примерные варианты, какие домики для кошек мы сделаем. Эти эскизы сделали при помощи нейросетей. Общий принцип — они должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы города, чтобы домики были комфортными для животных, при их создании учтут рекомендации фелинологов. Предложить свои эскизы и пробные варианты смогут учащиеся художественной школы, а также обычные студенты и школьники.
А ранее ветеринар рассказал, что любые домашние животные нуждаются в прогулках на свежем воздухе. По его словам, это касается даже кошек и декоративных пород собак, поскольку выгул всегда оказывает влияние на здоровье животных.