США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

В ближайшие дни будет объявлено о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Об этом заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас на очереди ещё один пакет помощи, прямо на днях, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок", — сказал представитель Белого дома, добавив, что каждую неделю передачи новых вооружений ждать не стоит.