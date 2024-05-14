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13 мая, 21:46

США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине

Салливан: В ближайшие дни США сообщат о новом пакете военной помощи Киеву

В ближайшие дни будет объявлено о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Об этом заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас на очереди ещё один пакет помощи, прямо на днях, поскольку мы активно пытаемся ускорить темпы поставок", — сказал представитель Белого дома, добавив, что каждую неделю передачи новых вооружений ждать не стоит.

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Ранее отчаявшийся Владимир Зеленский публично нахамил США из-за обещаний вместо реальной помощи. По его словам, действительно поможет Украине напрямую поставленное оружие.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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