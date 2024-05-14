Пироманка из Подмосковья спалила квартиру из-за "демонов и ЦРУ" внутри
SHOT: В Люберцах женщина подожгла квартиру из-за демонов внутри и ЦРУ
Жительница подмосковного жилого комплекса (ЖК) "Люберецкий" подожгла квартиру из-за находящихся внутри "демонов и ЦРУ". После огненного перформанса она села на лавочку у дома и принялась читать книжку. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.
Девочка беззаботно катается на качелях на фоне горящей квартиры в ЖК "Люберецкий", которую подожгла девушка из-за "демонов и ЦРУ". Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло в ЖК "Люберецкий" на улице Юности. Первыми тревогу забили местные жители, которые увидели полыхающую квартиру на первом этаже, из окна которой девушка выбрасывала свои вещи. В результате она вылезла из жилища и объяснила людям, что дом неправильно построен, и вообще, в квартире "никого нет, кроме воды, света, газа и ЦРУ".
Девушка, которая подожгла квартиру в Люберцах, после чего села читать книгу. Фото © Telegram / SHOT
Твердя о нечистой силе и шпионах, девушка села на лавочку у дома и принялась за чтение книги. Прибывшие на место происшествия медики забрали пироманку с собой. По информации канала, пострадал котик — он надышался дымом. Данных о том, выжил ли он, нет.
Ранее в квартире в Калининградской области произошёл пожар из-за вазы на подоконнике, которую, как линзу, раскалило солнце. Спасатели вывели из соседних квартир 10 человек, среди которых был один ребёнок. В тушении было задействовано 11 пожарных и три единицы техники.
Telegram / SHOT