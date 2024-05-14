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13 мая, 22:40

Польские военные проморгали снайперскую винтовку на учениях

RMF24: Солдаты теробороны Польши на учениях потеряли снайперскую винтовку BOR

В польском городе Тчеве солдаты во время интенсивных военных учений потеряли снайперскую винтовку BOR. Об этом сообщил телеканал RMF24 со ссылкой на войска теробороны.

"С момента исчезновения военнослужащие 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках утерянного оружия в районе своих действий в последние часы [учений]", — говорится в материале.

Сейчас военная полиция и служба внешней контрразведки проводят разъяснительную работу с местными жителями. Не исключается, что винтовку похитили умышленно.

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Ранее сообщалось, что в ВС Британии вскрыли шокирующую утечку данных и оружия. Так, были украдены пулемёты, штурмовые винтовки, ракетные установки и тысячи патронов. С 2018 года на военных базах потеряно не менее 30 единиц техники, в том числе деактивированная российская ракетная установка.

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ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO

Лариса Сафронова
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