Польские военные проморгали снайперскую винтовку на учениях

В польском городе Тчеве солдаты во время интенсивных военных учений потеряли снайперскую винтовку BOR. Об этом сообщил телеканал RMF24 со ссылкой на войска теробороны.

"С момента исчезновения военнослужащие 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках утерянного оружия в районе своих действий в последние часы [учений]", — говорится в материале.

Сейчас военная полиция и служба внешней контрразведки проводят разъяснительную работу с местными жителями. Не исключается, что винтовку похитили умышленно.