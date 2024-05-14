Польские военные проморгали снайперскую винтовку на учениях
RMF24: Солдаты теробороны Польши на учениях потеряли снайперскую винтовку BOR
В польском городе Тчеве солдаты во время интенсивных военных учений потеряли снайперскую винтовку BOR. Об этом сообщил телеканал RMF24 со ссылкой на войска теробороны.
"С момента исчезновения военнослужащие 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны принимали активное участие в поисках утерянного оружия в районе своих действий в последние часы [учений]", — говорится в материале.
Сейчас военная полиция и служба внешней контрразведки проводят разъяснительную работу с местными жителями. Не исключается, что винтовку похитили умышленно.
Ранее сообщалось, что в ВС Британии вскрыли шокирующую утечку данных и оружия. Так, были украдены пулемёты, штурмовые винтовки, ракетные установки и тысячи патронов. С 2018 года на военных базах потеряно не менее 30 единиц техники, в том числе деактивированная российская ракетная установка.
ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO