В Музее ВС РФ открылась выставка АиФ "Русские конструкторы"

В Центральном музее Вооружённых сил РФ в Москве открылась выставка "Русские конструкторы", подготовленная издательским домом "Аргументы и факты". Её героями стали учёные, инженеры, изобретатели, пишет aif.ru.

В Центральном музее Вооружённых сил РФ в Москве открылась выставка "Русские конструкторы". Фото © aif.ru

Экранопланы Ростислава Алексеева опережали время, с трёхлинейной винтовкой Мосина русский солдат воевал в Русско-японскую войну, Первую и Вторую мировые, штурмовик Ил-2 Сергея Ильюшина и комплекс "Авангард" Герберта Ефремова стали легендами, а вот имена этих и других изобретателей не всегда известны широким массам.

"Нашими публикациями мы постарались поставить своеобразный виртуальный памятник тем людям, благодаря которым мы сегодня ходим по морю и летаем, разим врага и спокойно спим ночами", — отметила редактор отдела культуры Юлия Шигарева.

Выставка будет работать до конца мая по адресу: ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1. Часы работы: среда – пятница — с 10:00 до 17:00, суббота – воскресенье — с 11:00 до 19:00, понедельник и вторник — выходные.