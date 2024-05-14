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14 мая, 02:51

Новым главным раввином Москвы стал Йосеф Каменецкий

Новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) стал Йосеф Каменецкий. Об этом сообщили в пресс-службе общины.

Новый главный раввин Московской еврейской религиозной общины Йосеф Каменецкий. Фото © Telegram / Московская Еврейская Община

Новый главный раввин Московской еврейской религиозной общины Йосеф Каменецкий. Фото © Telegram / Московская Еврейская Община

"Встречаем рава Йосефа Каменецкого — нового главного раввина Московской еврейской религиозной общины. Прибытие раввина в Москву является ещё одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни", — рассказали в МЕРО.

В еврейской общине Москвы высказались о признании экс-раввина иноагентом
В еврейской общине Москвы высказались о признании экс-раввина иноагентом

Напомним, что летом 2023 года бывший главный раввин Москвы, раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт* был внесён в реестр иноагентов. Известно, что он решил уехать в Израиль спустя две недели после начала российской спецоперации на Украине. В июле 2022 года Гольдшмидт официально оставил свой пост.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Оксана Попова
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