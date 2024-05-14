Новым главным раввином Москвы стал Йосеф Каменецкий

Новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) стал Йосеф Каменецкий. Об этом сообщили в пресс-службе общины.

"Встречаем рава Йосефа Каменецкого — нового главного раввина Московской еврейской религиозной общины. Прибытие раввина в Москву является ещё одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни", — рассказали в МЕРО.

Напомним, что летом 2023 года бывший главный раввин Москвы, раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт* был внесён в реестр иноагентов. Известно, что он решил уехать в Израиль спустя две недели после начала российской спецоперации на Украине. В июле 2022 года Гольдшмидт официально оставил свой пост.