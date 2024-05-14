Работодатели смогут проверять загранпаспорта сотрудников, допущенных к гостайне
"Известия": У граждан РФ с допуском к гостайне будут проверять загранпаспорта
В России могут ужесточить контроль за выездом за границу сотрудников, имеющих доступ к гостайне: работодателям хотят предоставить право проверять их загранпаспорта. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму, сообщила газета "Известия".
"Предоставление загранпаспорта поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Если работник не получил такого разрешения, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте", — объяснил автор законодательной инициативы зампред Комитета по безопасности Госдумы от фракции "Единой России" Анатолий Выборный.
В качестве наказания предлагается признавать документ недействительным. По словам парламентария, смысл инициативы не в ужесточении законодательства, а в его совершенствовании с целью повышения нацбезопасности. Генпрокуратура РФ одобрила предлагаемый законопроект.
Ранее сообщалось, что Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу об административной ответственности за изменение или сокрытие автомобильных государственных номеров. В случае принятия документа наказание будет предполагать лишение права управлять автомобилем от одного года до полутора лет с конфискацией скрытых номеров. За повторное нарушение авторы инициативы предлагают отбирать права на такой же срок.
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