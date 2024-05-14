Конгресс США запросил у Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

Главе Минобороны США Ллойду Остину надлежит отчитаться о возможных последствиях применения ядерного оружия в космосе. Соответствующее предложение выдвинула Палата представителей Конгресса США в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год.

Министр совместно с администратором по ядерной безопасности должен предоставить доклад не позднее конца февраля 2025 года. Интерес к этому вопросу обусловлен сообщениями о разработке Россией "размещаемого в космосе средства для атаки спутников на орбите с использованием ядерного оружия".