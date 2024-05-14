Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ

Из Московского государственного университета (МГУ) отчислили студента шестого курса, ранее арестованного за сбор средств для украинской армии. Об этом пишет РИА "Новости".

Арестованный юноша обучался, как иностранный гражданин, на платной основе на факультете фундаментальной медицины. В пресс-службе сообщили, что к академической успеваемости студента у вуза претензий не было.

"С учётом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении", — рассказали в пресс-службе.