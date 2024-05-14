Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ
Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ
Из Московского государственного университета (МГУ) отчислили студента шестого курса, ранее арестованного за сбор средств для украинской армии. Об этом пишет РИА "Новости".
Арестованный юноша обучался, как иностранный гражданин, на платной основе на факультете фундаментальной медицины. В пресс-службе сообщили, что к академической успеваемости студента у вуза претензий не было.
"С учётом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что студент МГУ с украинским гражданством был арестован в апреле. Он организовал в Сети сбор средств в пользу Вооружённых сил Украины, а также делал в Интернете публикации националистического характера, призывая, в частности, к межнациональной розни.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв