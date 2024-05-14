Украинские военные и полицейские воровали всё, что могли, из домов мирных жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретине. О бесчинствах бойцов ВСУ рассказал житель соседнего села Сергей.

"Полиция свои права качала, все дома повыставляла, всё повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома повыставляли, даже унитазы поснимали", — рассказал мужчина.

Сам Сергей до эвакуации жил в соседнем селе Семёновка. Так же, как и село Очеретино, его полностью освободили российские военные в начале мая. По словам Сергея, расстояние между сёлами примерно 15 километров.

"В Очеретине открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам", — сказал местный житель в беседе с РИА "Новости".