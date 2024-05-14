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14 мая, 05:46

"Даже унитазы поснимали": Житель соседнего с Очеретином села рассказал о массовом мародёрстве ВСУ

Житель ДНР: В Очеретине открыли комиссионку, куда ВСУ сдавали награбленное

Украинские военные и полицейские воровали всё, что могли, из домов мирных жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретине. О бесчинствах бойцов ВСУ рассказал житель соседнего села Сергей.

"Полиция свои права качала, все дома повыставляла, всё повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома повыставляли, даже унитазы поснимали", рассказал мужчина.

Сам Сергей до эвакуации жил в соседнем селе Семёновка. Так же, как и село Очеретино, его полностью освободили российские военные в начале мая. По словам Сергея, расстояние между сёлами примерно 15 километров.

"В Очеретине открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам", сказал местный житель в беседе с РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что в Херсоне военнослужащие ВСУ занимаются мародёрством и выдают себя за гражданских. Кроме того, украинские бойцы даже выселяли стариков из квартир.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
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