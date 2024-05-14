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14 мая, 06:08

Больше витамина С: Диетолог раскрыла, в чём преимущества лимона перед лаймом

Диетолог Круглова: В лимоне больше витамина С, чем в лайме

Диетолог раскрыла отличия лимона от лайма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Диетолог раскрыла отличия лимона от лайма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

По содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и минеральных веществ, а также по калорийности лимон и лайм очень похожи. В списке отличий, в частности, количество витамина С и химическая структура эфирных масел. Об особенностях двух фруктов рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре. Эти масла имеют разное химическое строение, что сказывается на вкусе: лайм, в отличие от лимона, обладает лёгкой горчинкой. И тот, и другой фрукт содержат лимонную кислоту", пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, лимон хранится без потери качеств гораздо дольше — около месяца, лайм же испортится через пару недель. Также среди различий и сфера применения: лимон чаще добавляют в еду, лайм — в напитки, заключила Круглова.

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Мирон Сидоров
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