Больше витамина С: Диетолог раскрыла, в чём преимущества лимона перед лаймом

По содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и минеральных веществ, а также по калорийности лимон и лайм очень похожи. В списке отличий, в частности, количество витамина С и химическая структура эфирных масел. Об особенностях двух фруктов рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"В лимоне больше витамина С, чем в лайме. Также у этих фруктов разные эфирные масла, которые преимущественно содержатся в цедре. Эти масла имеют разное химическое строение, что сказывается на вкусе: лайм, в отличие от лимона, обладает лёгкой горчинкой. И тот, и другой фрукт содержат лимонную кислоту", — пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, лимон хранится без потери качеств гораздо дольше — около месяца, лайм же испортится через пару недель. Также среди различий и сфера применения: лимон чаще добавляют в еду, лайм — в напитки, заключила Круглова.