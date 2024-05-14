В праймериз "Единой России" примут участие почти 22 тысячи кандидатов, 210 из них — участники СВО

Около 22 тысяч человек примут участие в предварительном голосовании "Единой России". Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Зарегистрированы почти 22 тысячи кандидатов. [Из них] на предварительное голосование по выборам в заксобрания и административные центры, а также довыборам в Госдуму зарегистрировано более 6,8 тысячи кандидатов", — сказал он.

Причём только 15% из них являются действующими депутатами. По словам Перминова, в 2024 году конкурс составляет 5,7 человека на одно место, а ожидаемое обновление депутатского корпуса партии будет больше, чем пять лет назад. За это время число женщин-кандидатов достигло почти 42%, а молодых людей до 35 лет — трети.

Перминов отметил, что на праймериз зарегистрировались 210 участников спецоперации на Украине. Больше всего их в Севастополе, Республике Алтай, Крыму, Туве и Тверской области.