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14 мая, 08:36

Котяков: Пенсионное обеспечение работающих граждан рассмотрят в новом бюджете РФ

Вопрос индексации пенсий работающих граждан будет рассматриваться в процессе формирования нового трёхлетнего бюджета России. Об этом заявил кандидат на пост министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Исходя из прогноза социально-экономического развития, мы сейчас приступаем к процедуре формирования бюджета 2025–2027 годов, вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будет также рассматриваться в ходе бюджетного процесса", — подчеркнул Котяков на пленарном заседании в Госдуме.

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А ранее Life.ru рассказывал, кому увеличат пенсию почти на пять процентов. В Госдуме отметили, что с 1 октября планируется повысить военные пенсии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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