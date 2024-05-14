Котяков: Пенсионное обеспечение работающих граждан рассмотрят в новом бюджете РФ

Вопрос индексации пенсий работающих граждан будет рассматриваться в процессе формирования нового трёхлетнего бюджета России. Об этом заявил кандидат на пост министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Исходя из прогноза социально-экономического развития, мы сейчас приступаем к процедуре формирования бюджета 2025–2027 годов, вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будет также рассматриваться в ходе бюджетного процесса", — подчеркнул Котяков на пленарном заседании в Госдуме.