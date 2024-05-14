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14 мая, 09:02

Российские военные ликвидировали командира "президентской" роты ВСУ в зоне СВО

Военкор Татаринов: ВС РФ ликвидировали командира "президентской" роты ВСУ

Командира оперативной роты Вооружённых сил Украины (ВСУ) при президенте Василия Полагнюка ликвидировали в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

"Сообщают о ликвидации двух майоров ВСУ. Артём Присяжнюк — пограничник, Василий Полагнюк — командир роты оперативного назначения при президенте Украины" — написал военкор в телеграм-канале.

Обоих военнослужащих ликвидировали в мае. По данным украинских источников, Полагнюк получил серьёзные ранения 7 мая в Серебрянском лесничестве неподалёку от города Кременная. Вскоре он скончался. Присяжнюка ликвидировали во время авиационно-бомбового налёта и удара артиллерии.

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А ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ ликвидировали трёх распиаренных личностей из состава ВСУ: Александра Луковца под позывным Броня, Оксану Гуцулку Демчук и Андрея Малюка (Малыша) Сидора. По сведениям военкора Руслана Татаринова, свой конец "славное трио" встретило 5 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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