Арбитражный суд арестовал Ярославский судостроительный завод

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), приняв обеспечительные меры в отношении акционерного общества (АО) "Лидер гарант". Информация об этом появилась в базе "Электронное правосудие".

"Принять обеспечительные меры", — говорится в картотеке арбитражных дел.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что в качестве обеспечительной меры избран арест Ярославского судостроительного завода. По данным из открытых источников, "Лидер гарант" является одним из мажоритарных владельцев акций ЯСЗ. Следующее заседание по делу состоится 27 мая. Представитель предприятия сообщил агентству, что завод работает в штатном режиме.

ЯСЗ занимается конструированием буксиров, танкеров, рыболовных траулеров, земснарядов, скоростных катеров и катеров на воздушной подушке. Помимо того, завод строит рейдовые катера проекта 02220 "Ярославец-М", морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 "Светляк" для нужд Минобороны в рамках гособоронзаказа. Предприятие находится в Ярославле, в районе Дядьково — на берегу Волги. Основано в 1920 году.