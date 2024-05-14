Херсонские подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА, терроризировавшую левобережье
В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА
Херсонские подпольщики, ранее добровольно вступившие в ряды украинской армии, уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА, терроризировавшую левобережье Днепра. Об этом сообщили в телеграм-канале организации местного сопротивления.
"Их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области, убивала мирных жителей и уничтожала гражданскую инфраструктуру, делая жизнь граждан невыносимой", — говорится в сообщении.
Подробности не приводятся, однако подпольщики пообещали наращивать темпы и силу воздействия на противника, пока не добьются освобождения области.
Ранее подпольщики из Одессы совершили диверсию против ВСУ. Они обесточили военный объект и цех, в котором производили беспилотники. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, "горело ярко".
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