Херсонские подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА, терроризировавшую левобережье

Херсонские подпольщики, ранее добровольно вступившие в ряды украинской армии, уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА, терроризировавшую левобережье Днепра. Об этом сообщили в телеграм-канале организации местного сопротивления.

"Их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области, убивала мирных жителей и уничтожала гражданскую инфраструктуру, делая жизнь граждан невыносимой", — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся, однако подпольщики пообещали наращивать темпы и силу воздействия на противника, пока не добьются освобождения области.