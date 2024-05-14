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14 мая, 11:21

Херсонские подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА, терроризировавшую левобережье

В Херсонской области подпольщики уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА

Херсонские подпольщики, ранее добровольно вступившие в ряды украинской армии, уничтожили группу ВСУ по управлению БПЛА, терроризировавшую левобережье Днепра. Об этом сообщили в телеграм-канале организации местного сопротивления.

"Их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области, убивала мирных жителей и уничтожала гражданскую инфраструктуру, делая жизнь граждан невыносимой", — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся, однако подпольщики пообещали наращивать темпы и силу воздействия на противника, пока не добьются освобождения области.

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Ранее подпольщики из Одессы совершили диверсию против ВСУ. Они обесточили военный объект и цех, в котором производили беспилотники. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, "горело ярко".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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