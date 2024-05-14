Названы три растения, запахов которых боятся комары
Аллерголог Быков: Запахи лаванды и эвкалипта отпугивают комаров
Определённые запахи, а также ультразвук, способны отпугнуть от человека комаров. При этом самым эффективным средством защиты от кровососов являются репелленты. Они создают неудобные условия для комаров, отталкивая их от человека, рассказал врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Быков.
"Некоторые запахи, такие как лаванда, эвкалипт и чайное дерево, могут отпугивать комаров. Также помогает ультразвук. Использование ультразвуковых отпугивателей комаров также может быть эффективным", — сказал Быков РИАМО.
Также эксперт порекомендовал носить закрытую одежду из плотной ткани и использовать москитные сетки на окнах и дверях.
Ранее врач признал эффективность "бабушкиных" методов обработки ранок. По его словам, обладающие противовоспалительными и бактерицидными свойствами растения могут не только дезинфицировать раны, но и облегчать зуд от укуса насекомых.
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