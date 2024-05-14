Множество нитратов: Употребление неспелого помидора оказалось чревато отравлением

Помидоры — крайне полезный овощ, купить который можно круглый год. Однако при выборе стоит обратить внимание на ряд признаков, иначе есть шанс нарваться на буквально ядовитые плоды, предупредил шеф-повар Игорь Виленский. По его словам, вкусный томат отличается очень сильным запахом.

"Это говорит о том, что помидоры спелые и они выращены на органическом грунте", — рассказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

Кроме того, спелость можно оценить по месту крепления плодоножки — чем оно суше, тем лучше. Причём цвет плода не всегда имеет значение. По словам эксперта, существует сорт розовых томатов, известный как "Парадиз", о явной незрелости которого скажет его твёрдость.

А неспелые помидоры лучше вообще не есть, так как они часто содержат много нитратов и иногда ядовитый соланин. Также повар рекомендует вырезать плодоножку и крепление-сварку, так как они очень жёсткие и могут повредить гортань.

К слову, своим ярким красным цветом помидоры обязаны ликопину — полезнейшему антиоксиданту, который укрепляет иммунитет и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Причём в томатной пасте его содержание почти в 70 раз выше.