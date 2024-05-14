Биолог оценил правдивость легенды о растениях-алкоголиках

Миф о небывалой пользе спирта для растений берёт своё начало якобы со случая, когда оставшимся после корпоратива алкоголем полили офисный фикус. Небылица быстро ушла в народ, где получила широкое распространение. Другая версия гласит об опыте советских ботаников, которые в 1930-х опрыскивали томаты растворами спирта, а те вырастали до небывалых размеров. Опровергнуть все эти легенды решил доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко.

"Всё это не более чем миф. Тот факт, что фикус зацвёл и подался в рост, может как раз говорить о попытке выжить и оставить потомство при угрозе жизни. У всех живых существ, в том числе и растений, зачастую существуют весьма интересные механизмы устойчивости к химическим загрязнениям", — отметил биолог в беседе с RuNews24.

Эксперт добавил, что спирт однозначно является ядом для живых существ, в том числе и растений. Он уничтожает почвенную биоту и высушивает землю, а содержащиеся в коньяке дубильные вещества также губительны для микроорганизмов. Однако в разбавленном вине или пиве есть кислоты, которые могут благотворно влиять на растения как стимуляторы, но вред от спирта полностью нивелирует всю пользу, пояснил Онистратенко.