Известный комик матом высказался о возможности эмиграции из России

Популярный стендап-комик Гурам Амарян признался, что не хотел бы уезжать из России. О своём отношении к эмиграции участник шоу Stand up рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову на его ютуб-канале.

"Я бы не уехал. Я *** как люблю Россию и Москву", — подчеркнул комик.

Амарян отметил, что Россия дала ему все возможности для саморазвития и достижения необходимых целей. Свою карьеру в столице РФ комик начал с работы курьером, развозя заказы из ресторанов быстрого питания. На тот момент, по словам юмориста, его зарплата составляла 35 тысяч рублей в месяц за работу по 14–16 часов в день.