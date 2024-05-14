Известный комик матом высказался о возможности эмиграции из России
Стендап-комик Гурам Амарян признался, что не хотел бы уезжать из России
Стендап-комик Гурам Амарян. Обложка © Telegram / Гурам Амарян
Популярный стендап-комик Гурам Амарян признался, что не хотел бы уезжать из России. О своём отношении к эмиграции участник шоу Stand up рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову на его ютуб-канале.
"Я бы не уехал. Я *** как люблю Россию и Москву", — подчеркнул комик.
Амарян отметил, что Россия дала ему все возможности для саморазвития и достижения необходимых целей. Свою карьеру в столице РФ комик начал с работы курьером, развозя заказы из ресторанов быстрого питания. На тот момент, по словам юмориста, его зарплата составляла 35 тысяч рублей в месяц за работу по 14–16 часов в день.
А ранее Life.ru писал, что телеведущему Антону Привольнову после отъезда из РФ пришлось три месяца пить антидепрессанты. По его словам, подобные настроения испытывали многие эмигранты, покинувшие Россию.