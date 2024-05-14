Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 13:04

МВД хочет разрешить следователям приостанавливать банковские операции без суда

МВД предлагает разрешить следователям приостанавливать банковские операции без решения суда, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, речь идёт о случаях, "не требующих отлагательства".

"Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию от банков и операторов связи без судебного решения", — сказал чиновник, выступая в Совете Федерации.

МВД предложило разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда
МВД предложило разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда

Напомним, вышеназванная инициатива была высказана в министерстве ещё в апреле. Операции планируется приостанавливать, если есть основания полагать, что они использовались для преступной деятельности. Это необходимо, чтобы у правоохранителей была возможность наложить арест на имущество.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Владимир Колокольцев
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров