МВД хочет разрешить следователям приостанавливать банковские операции без суда

МВД предлагает разрешить следователям приостанавливать банковские операции без решения суда, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, речь идёт о случаях, "не требующих отлагательства".

"Мы считаем, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию от банков и операторов связи без судебного решения", — сказал чиновник, выступая в Совете Федерации.

Напомним, вышеназванная инициатива была высказана в министерстве ещё в апреле. Операции планируется приостанавливать, если есть основания полагать, что они использовались для преступной деятельности. Это необходимо, чтобы у правоохранителей была возможность наложить арест на имущество.