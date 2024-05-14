"Да идите вы": Кучера рассказал, почему не будет рвать американский паспорт сына

Актёр и телеведущий Оскар Кучера подтвердил, что у его младшего сына есть гражданство США. Несмотря на хейт со стороны общественности, артист заявил, что не станет рвать американский паспорт своего ребёнка. Он назвал это делом принципа.

Кучера отказался рвать американский паспорт сына. Видео © VK / "Сорян, это подкаст"

"Мой сын получал гражданство в другое время, в другом мире. До ковида, до войны, до всего. Почему я, такой ура-патриот, сейчас должен: "Ребят, я за вас паспорт рву!" Да идите вы на фиг. Не хочу принципиально", — сказал Кучера в шоу "Сорян, это подкаст".

На вопрос, были ли звонки от чиновников с просьбой отказаться от второго гражданства сына, актёр ответил, что такое предлагать могут только "неразумные" люди. В российском же руководстве таких нет, подчеркнул Кучера.