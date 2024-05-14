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14 мая, 14:55

Психолог рассказал, у каких родителей появляются любимчики

Психолог Грязев: Родители-нарциссы делят детей на любимых и нелюбимых

От ожиданий родителей зависит очень многое, в том числе склонность по-разному любить своих детей. Если же они дают своим чадам свободу выбора жизненного пути, то и любовь распространяется равномерно. Об этом рассказал клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев.

"Не каждый ребёнок готов реализовывать надежды своих матери или отца, а вместо этого идёт своей дорогой, сильно отличающейся от намеченной родителями. По этой причине он рискует стать большим маминым или папиным разочарованием. Если же ребёнок движется по "нужным рельсам", то большая вероятность, что у нарциссических родителей он окажется в любимчиках", — сказал Грязев в беседе с "Газетой.ru".

Кто-то из братьев и сестёр может лучше выстраивать коммуникацию со старшими, быть "удобным", и в таком случае другому ребёнку может казаться, что его любят меньше, заключил психолог.

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Ранее психолог дала советы родителям, что делать, если дети ругаются матом. По словам эксперта, несовершеннолетние ведут себя так, потому что хотят привлечь внимание.

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Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
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