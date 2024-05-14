ФСО приступила к тестированию новейших систем подавления и уничтожения дронов
Подразделения Федеральной службы охраны (ФСО) России приступили к тестированию новейших систем подавления и уничтожения беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совфеда, где завершаются консультации по его переназначению на должность.
"ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступила к тестированию и практическому применению новейших систем подавления и уничтожения БПЛА", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российские специалисты планируют создать новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-3. В "Ростехе" напомнили, что ТОС-1 "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка" отлично зарекомендовали себя на поле боя. Теперь в госкорпорации работают над продолжением этой серии боевых машин.
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