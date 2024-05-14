ФСО приступила к тестированию новейших систем подавления и уничтожения дронов

Подразделения Федеральной службы охраны (ФСО) России приступили к тестированию новейших систем подавления и уничтожения беспилотников. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совфеда, где завершаются консультации по его переназначению на должность.

"ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступила к тестированию и практическому применению новейших систем подавления и уничтожения БПЛА", — подчеркнул он.