Стало известно, люди каких профессий чаще других берут микрозаймы

Чаще остальных займы "до зарплаты" берут мужчины в статусе самозанятости (около 14% от всех клиентов) и женщины, которые работают продавцами (около 21%). Об этом со ссылкой на исследование сообщает "Газета.ru".

В тяжёлой промышленности и строительстве работают 12% мужчин-заёмщиков, 11,1% — продавцы, 8,3% — ИТ-специалисты. Гораздо реже за ссудой обращаются финансисты (1,0%) и работники сферы туризма (0,7%).

Среди женщин-заёмщиков 21,4% — продавцы, 12,5% — самозанятые, 7,9% — работницы лёгкой и пищевой промышленности. Также немалый процент медиков (5,6%) и госслужащих (5,4%). Исследование проводилось в мае 2024 года, изучались данные более 400 тысяч клиентов.