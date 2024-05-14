Создание российского аналога американской системы спутниковой связи Starlink Илона Маска станет одной из главных задач Минцифры РФ на следующие шесть лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев после выступления в Госдуме.

Шадаев назвал создание аналога Starlink одной из приоритетных задач Минцифры. Видео © Life.ru

"Больше сервисов цифровых, которые делают жизнь наших граждан удобнее и комфортнее. Поддержка бизнеса высокотехнологичного, создание новых производств. И мой любимый проект — это создание нашей низкоорбитальной группировки — аналога Starlink. Сегодня я заявил, что это для нас очень важно, очень большая амбициозная задача", — отметил Шадаев, отвечая на вопрос о приоритетных задачах ведомства на ближайшие шесть лет.