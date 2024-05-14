Шадаев назвал создание аналога Starlink одной из приоритетных задач Минцифры
Создание российского аналога американской системы спутниковой связи Starlink Илона Маска станет одной из главных задач Минцифры РФ на следующие шесть лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев после выступления в Госдуме.
Шадаев назвал создание аналога Starlink одной из приоритетных задач Минцифры. Видео © Life.ru
"Больше сервисов цифровых, которые делают жизнь наших граждан удобнее и комфортнее. Поддержка бизнеса высокотехнологичного, создание новых производств. И мой любимый проект — это создание нашей низкоорбитальной группировки — аналога Starlink. Сегодня я заявил, что это для нас очень важно, очень большая амбициозная задача", — отметил Шадаев, отвечая на вопрос о приоритетных задачах ведомства на ближайшие шесть лет.
Ранее Шадаев заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией. По его словам, на данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Кадр из видео Life.ru