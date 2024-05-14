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14 мая, 19:35

Российские учёные придумали "умную повязку" для лечения хронических ран

НТИ: В России разрабатывают "умную повязку" для лечения хронических ран

Учёные придумали "умную повязку" для заживления ран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Учёные придумали "умную повязку" для заживления ран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские учёные придумали повязку со встроенной электростимуляцией. Суть её работы заключается в том, иммунные клетки привлекаются в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом и обеспечивается антибактериальный эффект. Помимо этого, впервые будет применяться мониторинг с передачей данных о ране на цифровые устройства. Как сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), аналогов такого устройства в мире нет.

В беседе с RT, специалисты рассказали, что последние десятилетия учёных всё больше привлекает электростимуляция в качестве ускорителя заживления хронических ран. Сейчас такой метод показывает многообещающие результаты и способен быть полезным на всех стадиях лечения. Вместе с тем прогрессирующий рост заболеваемости, в том числе сахарным диабетом, ожирением, а также старение населения повышают потребность в создании современных устройств исцеления.

На данный момент проект находится на стадии создания прототипа. Впереди клинические и доклинические испытания, создание патента и серийное производство.

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Мирон Сидоров
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