Российские учёные придумали "умную повязку" для лечения хронических ран

Российские учёные придумали повязку со встроенной электростимуляцией. Суть её работы заключается в том, иммунные клетки привлекаются в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом и обеспечивается антибактериальный эффект. Помимо этого, впервые будет применяться мониторинг с передачей данных о ране на цифровые устройства. Как сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), аналогов такого устройства в мире нет.

В беседе с RT, специалисты рассказали, что последние десятилетия учёных всё больше привлекает электростимуляция в качестве ускорителя заживления хронических ран. Сейчас такой метод показывает многообещающие результаты и способен быть полезным на всех стадиях лечения. Вместе с тем прогрессирующий рост заболеваемости, в том числе сахарным диабетом, ожирением, а также старение населения повышают потребность в создании современных устройств исцеления.

На данный момент проект находится на стадии создания прототипа. Впереди клинические и доклинические испытания, создание патента и серийное производство.