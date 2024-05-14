Слуцкий попросил МВД проверить законность депортации русской семьи в Казахстан

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил депутатский запрос в МВД России с просьбой проверить законность депортации из Екатеринбурга русской семьи Морозовых. Как подчеркнул парламентарий, нельзя выдворять из страны всех, кто "подпадает под категорию мигранта".

"Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо. У нас и так демографический провал, а чиновники на местах относятся формально, рассматривая только документы, а не судьбы людей", — приводит пресс-служба ЛДПР слова Слуцкого.

Он подчеркнул, что в России необходимо создать такие условия, чтобы соотечественники сами хотели возвращаться, также необходимо помогать им обустраиваться, в том числе обеспечить работой. Такие люди, по мнению Слуцкого, будут работать намного эффективнее, чем любой мигрант без образования и с криминальным прошлым. Парламентарий отметил, что уже поручил курирующему Свердловскую область депутату Госдумы от ЛДПР Евгению Маркову и региональному отделению посетить екатеринбургский Центр временного содержания иностранных граждан и обеспечить семье Морозовых юридическую помощь.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга депортируют русскую семью (мать с двумя детьми) с пятилетним запретом на возвращение. Морозовы, которые семь лет прожили в РФ, прошли необходимую дактилоскопию с опозданием. В итоге их отправили в Центр временного содержания, откуда их должны депортировать в Казахстан. Однако там у семьи ничего и никого нет.

"Мы не вовремя сдали отпечатки пальцев. Из-за этого нас троих оштрафовали на шесть тысяч рублей. Мы готовы были оплатить штраф, но нам назначили судебное заседание на 25 апреля. Судья не слушала наши доводы и за пять минут вынесла решение о выдворении. Мы были шокированы, ведь по статье 18.11 КоАП предполагается штраф, но уж точно не выдворение", — рассказала 19-летняя Карина Морозова в беседе с Ura.ru.

По словам девушки, сейчас она вместе с братом и матерью сидит в Центре временного содержания в Кольцове. Семья очень надеется, что их ситуация разрешится таким образом, чтобы они остались на своей исторической родине.