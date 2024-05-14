Володин после мерцания света в Госдуме напомнил о "наследии Чубайса"

При обсуждении кандидатуры Сергея Цивилёва на пост главы Минэнерго РФ на заседании Государственной думы замигал свет. Заминка произошла на словах полпреда кабмина в нижней палате парламента Александра Синенко. На это отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пошутив о "наследии Чубайса".

Володин пошутил о наследии Чубайса из-за мигнувшего освещения на заседании ГД. Видео © Telegram / Государственная Дума

"Не переживайте! Вот смотрите, чем отличается человек от техники, а тем более от искусственного интеллекта? Поглядите, в зале сколько депутатов. А здесь начинает мигать. Вот вам и наследие [бывшего главы "Роснано" Анатолия] Чубайса. А кто его породил, Геннадий Андреевич?" — спросил Володин председателя КПРФ Геннадия Зюганова.