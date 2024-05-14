Володин после мерцания света в Госдуме напомнил о "наследии Чубайса"
Володин пошутил о наследии Чубайса из-за мигнувшего освещения на заседании ГД
При обсуждении кандидатуры Сергея Цивилёва на пост главы Минэнерго РФ на заседании Государственной думы замигал свет. Заминка произошла на словах полпреда кабмина в нижней палате парламента Александра Синенко. На это отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пошутив о "наследии Чубайса".
Володин пошутил о наследии Чубайса из-за мигнувшего освещения на заседании ГД. Видео © Telegram / Государственная Дума
"Не переживайте! Вот смотрите, чем отличается человек от техники, а тем более от искусственного интеллекта? Поглядите, в зале сколько депутатов. А здесь начинает мигать. Вот вам и наследие [бывшего главы "Роснано" Анатолия] Чубайса. А кто его породил, Геннадий Андреевич?" — спросил Володин председателя КПРФ Геннадия Зюганова.
Напомним, Чубайс в 1990-х годах руководил Госкомимуществом и занимался приватизацией в РФ, потом стал первым зампреда кабмина. С 1998-го по 2008-й возглавлял РАО "ЕЭС", а затем, до 2020-го — "Роснано". В марте 2022-го, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, он ушёл с поста спецпредставителя российского лидера по вопросам устойчивого развития и вместе с супругой Авдотьей Смирновой покинул страну. Президент РФ Владимир Путин сообщил о финансовой дыре в "Роснано" после ухода Чубайса.
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