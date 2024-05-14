В Волгограде завели дело на отца и мачеху, тушивших окурки об пятилетнего сына

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетнего ребёнка. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, отец с мачехой на протяжении двух лет тушили об него окурки и регулярно избивали.

Отца мальчика и его мачеху доставили на допрос. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

"Возбуждено уголовное дело по факту истязания пятилетнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. "г,е" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мальчика уже изъяли из семьи и отправили в социальный центр, где ему оказывают необходимую помощь. На теле ребёнка в ходе осмотра были обнаружены синяки, ссадины и раны. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали и допросили 38-летнего отца мальчика и 37-летнюю мачеха. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.