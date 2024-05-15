В памятнике Ленину на Сахалине нашли утерянную капсулу времени

При проведении реставрационных работ с памятником Владимиру Ленину на Сахалине обнаружили утерянную капсулу времени 1970 года. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

"При проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В.И. Ленину была обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года", — написал чиновник в телеграм-канале.

Капсулу пытались отыскать ещё шесть лет назад — в 2018 году к столетию комсомольского движения, однако тогда поиски не увенчались успехом. В результате послание потомкам было обнаружено лишь сегодня. О содержании исторической находки Любчинов пообещал рассказать позже.