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15 мая, 03:04

В памятнике Ленину на Сахалине нашли утерянную капсулу времени

На Сахалине в памятнике Ленину была найдена капсула времени 1970 годов

На Сахалине в памятнике Ленину была найдена капсула времени 1970 годов. Обложка © Telegram / Дмитрий Любчинов

На Сахалине в памятнике Ленину была найдена капсула времени 1970 годов. Обложка © Telegram / Дмитрий Любчинов

При проведении реставрационных работ с памятником Владимиру Ленину на Сахалине обнаружили утерянную капсулу времени 1970 года. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

"При проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В.И. Ленину была обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года", — написал чиновник в телеграм-канале.

Капсулу пытались отыскать ещё шесть лет назад — в 2018 году к столетию комсомольского движения, однако тогда поиски не увенчались успехом. В результате послание потомкам было обнаружено лишь сегодня. О содержании исторической находки Любчинов пообещал рассказать позже.

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Ранее сообщалось, что жители трёх населённых пунктов готовятся к эвакуации в Польше из-за обнаружения авиационной бомбы времён Второй мировой войны. "Капсулу времени" нашли вблизи автозаправочной станции в деревне Казимеж Поморского воеводства.

Оксана Попова
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