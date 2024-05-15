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15 мая, 05:24

Илья Середюк будет временно исполнять обязанности губернатора Кемеровской области

Обязанности Цивилёва будет временно исполнять первый замглавы Кузбасса Середюк

Илья Середюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ilyaseredyuk

Илья Середюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ilyaseredyuk

Илья Середюк назначен исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до особого распоряжения, рассказали в пресс-службе правительства региона. Ранее чиновник занимал должность первого замгубернатора и председателя правительства региона.

"До издания президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности губернатора <...> исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель Правительства Кузбасса И.В. Середюк", — указали в пресс-службе правительства области.

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Напомним, до недавних пор губернатором Кемеровской области был Сергей Цивилёв, однако президент Владимир Путин предложил назначить его министром энергетики России. Вчера, 14 мая, глава государства утвердил его в должности.

Матвей Константинов
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