Илья Середюк будет временно исполнять обязанности губернатора Кемеровской области

Илья Середюк назначен исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до особого распоряжения, рассказали в пресс-службе правительства региона. Ранее чиновник занимал должность первого замгубернатора и председателя правительства региона.

"До издания президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности губернатора <...> исполнение обязанностей губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель Правительства Кузбасса И.В. Середюк", — указали в пресс-службе правительства области.

Напомним, до недавних пор губернатором Кемеровской области был Сергей Цивилёв, однако президент Владимир Путин предложил назначить его министром энергетики России. Вчера, 14 мая, глава государства утвердил его в должности.