"Малая родина — это навсегда": Старовойт трогательно попрощался с жителями Курской области

Новый глава Минтранса Роман Старовойт, ранее занимавший пост главы Курской области, тепло попрощался с жителями региона и поблагодарил их за поддержку. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

Старовойт тепло попрощался с жителями Курской области перед переходом на новую работу в Правительство РФ. Видео © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт поблагодарил курян за поддержку, которую он ощущал, работая на посту губернатора Курской области с 2018 года. Он подчеркнул, что этот регион является для него родным, ведь именно здесь он родился и в нём жили его предки.

"Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это в первую очередь с нашим общим желанием сделать Курскую область ещё лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!" — подчеркнул Старовойт.

По словам министра, работа в Курской области, "на земле", дала ему бесценный опыт. Он подчеркнул, что "малая родина — это навсегда, как и курский характер". Также он добавил, что всегда будет помогать региону.