"Малая родина — это навсегда": Старовойт трогательно попрощался с жителями Курской области
Новый глава Минтранса Старовойт тепло попрощался с жителями Курской области
Новый глава Минтранса Роман Старовойт. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Новый глава Минтранса Роман Старовойт, ранее занимавший пост главы Курской области, тепло попрощался с жителями региона и поблагодарил их за поддержку. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.
Старовойт тепло попрощался с жителями Курской области перед переходом на новую работу в Правительство РФ. Видео © Telegram / Роман Старовойт
Старовойт поблагодарил курян за поддержку, которую он ощущал, работая на посту губернатора Курской области с 2018 года. Он подчеркнул, что этот регион является для него родным, ведь именно здесь он родился и в нём жили его предки.
"Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это в первую очередь с нашим общим желанием сделать Курскую область ещё лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!" — подчеркнул Старовойт.
По словам министра, работа в Курской области, "на земле", дала ему бесценный опыт. Он подчеркнул, что "малая родина — это навсегда, как и курский характер". Также он добавил, что всегда будет помогать региону.
"Спасибо, куряне! И желаю только процветания моей родной земле!" — заключил Старовойт.
Напомним, что новый состав правительства пополнили четыре губернатора. Так, губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв возглавил Минэнерго, Антон Алиханов из Калининградской области теперь будет руководить Минпромторгом, глава Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв перешёл на работу в Министерство спорта. Сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё Путин заявил, что рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов.