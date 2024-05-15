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Регион
14 мая, 21:17

"Малая родина — это навсегда": Старовойт трогательно попрощался с жителями Курской области

Новый глава Минтранса Старовойт тепло попрощался с жителями Курской области

Новый глава Минтранса Роман Старовойт. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Новый глава Минтранса Роман Старовойт. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Новый глава Минтранса Роман Старовойт, ранее занимавший пост главы Курской области, тепло попрощался с жителями региона и поблагодарил их за поддержку. Видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

Старовойт тепло попрощался с жителями Курской области перед переходом на новую работу в Правительство РФ. Видео © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт поблагодарил курян за поддержку, которую он ощущал, работая на посту губернатора Курской области с 2018 года. Он подчеркнул, что этот регион является для него родным, ведь именно здесь он родился и в нём жили его предки.

"Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем курянам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это в первую очередь с нашим общим желанием сделать Курскую область ещё лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому краю!" — подчеркнул Старовойт.

По словам министра, работа в Курской области, "на земле", дала ему бесценный опыт. Он подчеркнул, что "малая родина — это навсегда, как и курский характер". Также он добавил, что всегда будет помогать региону.

"Спасибо, куряне! И желаю только процветания моей родной земле!" — заключил Старовойт.

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Напомним, что новый состав правительства пополнили четыре губернатора. Так, губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв возглавил Минэнерго, Антон Алиханов из Калининградской области теперь будет руководить Минпромторгом, глава Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв перешёл на работу в Министерство спорта. Сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё Путин заявил, что рассчитывает на эффективность министров из числа бывших губернаторов.

Оксана Попова
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