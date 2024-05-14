Мишустин назвал правительство командой Путина
Мишустин назвал кабмин командой Путина и поблагодарил президента за поддержку
Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что правительство является командой президента России, которая готова к выполнению любых поставленных задач. Также глава российского кабмина поблагодарил национального лидера за поддержку и добавил, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.
Путин проводит в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина. Видео © Life.ru
"В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры", — сказал Мишустин.
Также в ходе встречи российский премьер назвал правительство командой президента. По словам главы кабмина, члены правительства готовы приступить к решению всех поставленных задач.
Напомним, что сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё, в частности, президент поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами.