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14 мая, 20:17

Мишустин назвал правительство командой Путина

Мишустин назвал кабмин командой Путина и поблагодарил президента за поддержку

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что правительство является командой президента России, которая готова к выполнению любых поставленных задач. Также глава российского кабмина поблагодарил национального лидера за поддержку и добавил, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.

Путин проводит в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина. Видео © Life.ru

"В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры", — сказал Мишустин.

Также в ходе встречи российский премьер назвал правительство командой президента. По словам главы кабмина, члены правительства готовы приступить к решению всех поставленных задач.

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Напомним, что сегодня глава государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства, после чего провёл встречу с членами нового кабмина. В ходе неё, в частности, президент поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами.

Оксана Попова
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