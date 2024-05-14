Мишустин назвал правительство командой Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил, что правительство является командой президента России, которая готова к выполнению любых поставленных задач. Также глава российского кабмина поблагодарил национального лидера за поддержку и добавил, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.

"В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу Вас поблагодарить за поддержку. Все кандидатуры вице-премьеров и министров, которые мы с Вами обсуждали, были одобрены, сегодня уже финал был, парламентариями и впервые, в соответствии с Конституцией, прошли, как Вы сказали, все соответствующие процедуры", — сказал Мишустин.