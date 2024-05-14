Путин 15 мая обсудит с бывшими министрами их новую возможную работу

Российский лидер Владимир Путин в среду, 15 мая, встретится с бывшими министрами для обсуждения их дальнейшего места работы. Об этом президент сообщил на встрече с новым составом правительства, которая прошла в Кремле.

"Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в Правительстве Российской Федерации, хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены и они могли бы эффективно работать на благо российского народа и российского государства", — подчеркнул Путин.