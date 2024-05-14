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14 мая, 20:07

Путин 15 мая обсудит с бывшими министрами их новую возможную работу

Президент Владимир Путин. Обложка © kremlin

Президент Владимир Путин. Обложка © kremlin

Российский лидер Владимир Путин в среду, 15 мая, встретится с бывшими министрами для обсуждения их дальнейшего места работы. Об этом президент сообщил на встрече с новым составом правительства, которая прошла в Кремле.

"Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в Правительстве Российской Федерации, хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены и они могли бы эффективно работать на благо российского народа и российского государства", — подчеркнул Путин.

Вместе с этим глава государства сообщил, что им был подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства.

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Life.ru сообщал, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а сегодня одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации. Сегодня состав правительства был утверждён президентом.

Оксана Попова
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