Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Глава государства Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами. Как подчеркнул российский лидер, впереди перед министрами стоит много задач, и поэтому отнестись к этому стоит серьёзно.

Путин проводит в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина. Видео © Life.ru

"Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", — заявил президент.