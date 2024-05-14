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14 мая, 20:00

Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Путин поздравил новый состав кабмина и призвал его действовать в едином строю

Глава государства Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами. Как подчеркнул российский лидер, впереди перед министрами стоит много задач, и поэтому отнестись к этому стоит серьёзно.

Путин проводит в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина. Видео © Life.ru

"Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", — заявил президент.

Также глава государства подчеркнул, что впереди перед новыми членами российского правительства стоит много задач, и призвал всех министров отнестись к их реализации серьёзно.

Как выглядит новый состав Правительства России, предложенный Владимиром Путиным
Как выглядит новый состав Правительства России, предложенный Владимиром Путиным

Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а сегодня одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации. Сегодня состав правительства был утверждён президентом.

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© Life.ru

Оксана Попова
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