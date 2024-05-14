Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Путин поздравил новый состав кабмина и призвал его действовать в едином строю
Глава государства Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства с назначением и призвал членов кабмина действовать в едином строю с парламентом и регионами. Как подчеркнул российский лидер, впереди перед министрами стоит много задач, и поэтому отнестись к этому стоит серьёзно.
Путин проводит в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом кабмина. Видео © Life.ru
"Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", — заявил президент.
Также глава государства подчеркнул, что впереди перед новыми членами российского правительства стоит много задач, и призвал всех министров отнестись к их реализации серьёзно.
Напомним, что предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента России Владимира Путина. В последние дни в РФ шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а сегодня одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совет Федерации. Сегодня состав правительства был утверждён президентом.
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