В Минобороны Швеции оценили возможность отправки войск на Украину
Глава Минобороны Швеции Йонсон исключил отправку войск на Украину
Министр обороны Швеции исключил отправку личного состава на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Отправлять войска на Украину Швеция в настоящее время не планирует. При этом Стокгольм оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО. Об этом заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.
"Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение", — приводит его слова издание Breaking Defense.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Швеции прошли учения солдат НАТО. Одиннадцать бойцов получили травмы после прыжка с парашютом в населённом пункте Скиллингарид.