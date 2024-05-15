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15 мая, 06:09

В Минобороны Швеции оценили возможность отправки войск на Украину

Глава Минобороны Швеции Йонсон исключил отправку войск на Украину

Министр обороны Швеции исключил отправку личного состава на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министр обороны Швеции исключил отправку личного состава на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Отправлять войска на Украину Швеция в настоящее время не планирует. При этом Стокгольм оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО. Об этом заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

"Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение", — приводит его слова издание Breaking Defense.

Власти Эстонии думают над отправкой войск на Украину
Власти Эстонии думают над отправкой войск на Украину

Ранее Life.ru рассказывал, как в Швеции прошли учения солдат НАТО. Одиннадцать бойцов получили травмы после прыжка с парашютом в населённом пункте Скиллингарид.

Мирон Сидоров
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