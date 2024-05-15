Небензя: Россия не видит смысла в присутствии МУС в Совбезе ООН

Международный уголовный суд (МУС) является марионеточной инстанцией, и Россия не видит смысла в присутствии её представителей в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Не видим смысла присутствия в стенах Совета Безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет", — сказал он.

Дипломат напомнил, что прокуратура МУС потратила на расследование ситуации в Ливии 14 лет, а окончательно завершить его планируется лишь к концу 2025 года. За это время в органе сменилось три прокурора. В то же время в 2011 году инстанция "за считаные дни" выдала ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Небензя заметил, что тогда отсутствие проверенной информации по делу было компенсировано использованием фейков. А против повстанцев суд, наоборот, не выдал ни одного ордера.

"Преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции, МУС также не заинтересовали", — добавил постпред РФ.