В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию и изъяли почти 19 килограммов мефедрона
В Удмуртии сотрудники ФСБ изъяли 19 кг мефедрона в нарколаборатории
В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Удмуртии силовики задержали местных граждан за организацию нарколаборатории и межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой 18,9 килограмма, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты", — говорится в сообщении.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", злоумышленники находятся под стражей.
Ранее в Петербурге задержали двух мужчин-моделей с четырьмя килограммами наркотиков, которые нашлись в багажнике их авто. Половину обнаруженных запрещённых веществ составлял мефедрон.