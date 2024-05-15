В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию и изъяли почти 19 килограммов мефедрона

В Удмуртии силовики задержали местных граждан за организацию нарколаборатории и межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой 18,9 килограмма, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты", — говорится в сообщении.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", злоумышленники находятся под стражей.