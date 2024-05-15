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15 мая, 07:25

В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию и изъяли почти 19 килограммов мефедрона

В Удмуртии сотрудники ФСБ изъяли 19 кг мефедрона в нарколаборатории

В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Удмуртии силовики задержали местных граждан за организацию нарколаборатории и межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой 18,9 килограмма, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты", говорится в сообщении.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", злоумышленники находятся под стражей.

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Ранее в Петербурге задержали двух мужчин-моделей с четырьмя килограммами наркотиков, которые нашлись в багажнике их авто. Половину обнаруженных запрещённых веществ составлял мефедрон.

Мирон Сидоров
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